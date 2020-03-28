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MTÜ'de fakülte ve yüksekokul kurulmasına onay

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması onaylandı.

28.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:24
MTÜ'de fakülte ve yüksekokul kurulmasına onay
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması onaylandı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kuruluş kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı. Böylelikle üniversitedeki fakülte sayısı 6'ya yükseldi.
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, açıklamada, kurulması onaylanan fakülte ve yüksekokulun hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a Yükseköğretim Kurulu Üyelerine üniversitemiz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bölgenin sağlık merkezi olmayı hedefleyen Malatya'mızda üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulması önemli katkılar sunacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile günümüz dünyasının ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini hayata geçirecek eğitim ve araştırmalar öncelikli olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

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