Mtü'de Hedef "İlk 500 Üniversite" Arasında Olmak

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, hedeflerinin uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e girmek olduğunu belirtti.MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin toplantı salonunda "Üniversitemizin dünya sıralamasında yerini alması için gerekli yaklaşımları belirlemek" konulu seminer düzenlendi.Rektör Karabulut, seminerde akademisyenlere yönelik yaptığı konuşmada, yeni kurulan bir üniversite olduklarını hatırlatarak, çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.Akademik çalışmaların yapılması ve bunların toplum yararına, endüstriye dönüşmesi gerektiğini ifade eden Karabulut, "Hedefimiz, uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e girmek, ilk bine girmek. Bunlar hayal gibi gelir ama aslında hayal değil." ifadelerini kullandı.Sanayi sektörünün üniversiteye vereceği katkıları önemsediğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:"Amacımız derece yapmaktan öte, yaptığımız akademik çalışmaların topluma faydaya dönüşmesidir, üniversitemizin marka değerini yükseltmektir. Üniversite, marka değerini akademik çalışmaların topluma faydaya ve endüstriye dönüşmesi ile arttırabilir. Birçok çalışma ve projemizi sanayi iş birliği ile yapacağız."Seminere katılan Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education'un Stratejik Çözümler ve Data Analiz Direktörü Michael Caruana, bir üniversitenin uluslararası sıralamada yerini alması için yapılan ölçüm ve derecelendirme endeksleri ile ortaya koyacakları performansları konusunda bilgiler paylaştı.