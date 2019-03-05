MTÜ Kariyer Ve Marka Sohbetlerine Spiker Arıkan Konuk Oldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek mesleki tecrübelerini, gözlemlerini anlatan ve öğrencilere yaşama ve geleceğe dair önerilerde bulunan TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, dünyada en değerli şeyin fikir olduğunu belirterek, "Bizim spora bakış acımız maalesef yanlış kodlanmış. Yıllardan buyana da hep yanlış bir şekilde devam ediyor. Biz sporun kazanma yönünü seviyoruz. Maçları kazanmaya gidiyoruz, spor yapmaya gitmiyoruz, eğlenmeye gitmiyoruz,güzel bir vakit geçireceğimiz bir alan olarak görmüyoruz, mutlaka kazanmak istiyoruz. Aslında spor yaptıkça daha iyi düşünürüz, spor yaptıkça zihnimiz daha çok açık olur ve spor yaptıkça derslerimizde de daha başarılı oluruz.Fizik olarak, beden olarak kendimizi daha iyi hissedeceğimiz için çok daha başarılı oluruz. Ve önemli olan sporun içinde o takım ruhunu yaşayabilmek, birlikte bir şeyler yapabilmenin gücünü,bazen birlikte kaybetmenin üzüntüsünü, hüsnünü hissedebilmek ve karşımızdakini anlamak o zaman hayatı daha iyi anlıyoruz." dedi.

Arıkan, Türkiye'de spora olan bakış acısını ancak gençlerin değiştirebileceğine inandığını belirterek, "Bizim kuşağımız yapamadı, sizler yapabilirseniz eğer o zaman Türkiye'nin sadece spordaki bakışı değil, spora bakışı değişecek. Çünkü spor hayatımız üzerinde çok etkili." İfadelerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, spiker Arıkan'a öğrencilerle bir araya gelmesinden dolayı teşekkür ederek, Kariyer ve marka Sohbetleri etkinliklerinde sahadan gelenlerin konuları öğrencilere daha iyi aktardığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Karabulut,öğrencilere yönelik olarak da, "sizlerin artı 1, artı 2 farklarınız nasıl olmalı, bu sporla olabilir, bu yapancı dille olabilir, bu ekstra yaptığınız her türlü faaliyetle olabilir.Sizler için şuanda zor aşamalar yokken artı 1'leri hanelerinize ve CV'lerinize ne kadar çok yazarsanız, CV'leriniz ne kadar çok dolu gelirse o kadar farkınız olacaktır."şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ziyarette bulunan Erdoğan Arıkan'a kayısı, acı kayısı ektresi ve Yaşamdan Sağlık İksirleri adlı kitabından hediye etti.

Türkiye'nin her bölgesinde sayısız konferans ve seminerler verdiği bilinen TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan,"Türkiye'nin en genç üniversitesini ziyaret etmekten büyük mutluk duydum.Rektörümüz Aysun hanımla tanıştıktan sonra sadece bir bilim insanı değil, hayatı bütünüyle çözmüş, dolu dolu fikirleriyle üniversiteye çağ atlatacak bir kişilik liderliğinde Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitesinde olduğumu fark ettim. Bir dahaki gelişimde Rektörümüzün vizyoner bakışıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesini tanıyamayacağımı biliyorum."dedi.

Kaynak: Bültenler