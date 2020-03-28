Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

28.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:43
MTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasına karar verildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yeni fakülte ve yüksekokulun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kuruluş kararı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bilimleri Fakültemiz bölgemiz ve Malatya'mız adına hayırlı olsun. Şuan tüm dünya gündeminde olan korona virüs ve salgın hastalıklar, sağlık tedbir ve önlem alınması açısından; bakım ve desteğin sağlanması ve kalifiye Sağlık profesyonellerinin artırmak; ülkemiz ve bölgemiz adına önemli bir adım oldu. Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasından ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a Yükseköğretim Kurulu Üyelerine üniversitemiz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bölgenin sağlık merkezi olmayı hedefleyen Malatya'mızda üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulması önemli katkılar sunacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile günümüz dünyasının ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini hayata geçirecek eğitim ve araştırmalar öncelikli olacaktır " dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››MTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: HATAY Balık tutarken üzerine yıldırım düşen 66 yaşındaki kişi öldü - Haber 17:35: Belediye Başkandan örnek davranış - Haber 17:35: Günün Özeti - Haber 17:35: ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haber 17:35: MUĞLA Marmaris sahilleri ve sokakları güzel havaya rağmen boş kaldı - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber