Haberler» Ekonomi» Haber

MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesinde son güne girildi.

31.07.2019 12:17 MTV ödemelerinde son gün
Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesinde son güne girildi. Ödeme yapılmayan vergiler için gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesinde son gün bugün. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Ödenmeyen vergilere günlük gecikme faizi uygulanacak. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:05   Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
14:56   Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu
14:56   Türk-İş hükümetin zam teklifini açıkladı
14:56   İş dünyasından 'Güven ortamı' vurgusu
14:56   Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim: "DenizBank, faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası...
14:56   Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti
14:55   Gastroantep Festivali İstanbul'da tanıtıldı