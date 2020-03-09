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Mu¨lteciler Yunan Sınır Kapısını I·ple Yıkmaya Çalıştı

Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler iple Yunan sınır kapısını yıkmaya çalıştı.

09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Türkiye- Yunanistan sınırındaki mülteciler iple Yunan sınır kapısını yıkmaya çalıştı. Mu¨lteciler Yunan Sınır Kapısını I·ple Yıkmaya Çalıştı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Güncel
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