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MÜ Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete başladı.

09.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:24
MÜ Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı
Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatını verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında hasta kabulüne başladığı bildirildi.
Üniversite tarafından yıllar önce temelleri atılan hastanenin bu hafta hizmete girdiği anlatılan açıklamada, hastanenin 181 bin 754 metrekare arsa içerisinde, 16 bin 500 metrekare oturum alanı ve 113 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik oda olmak üzere toplam 535 hasta yatağı bulunan hastanede, 62 acil servis müşahede yatağı, 29 ameliyat odası, 60 üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı, 9 yoğun bakım izolasyon odası ve 195 poliklinik odasının yer aldığı kaydedildi.
Güçlendirilmesi İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan binanın, Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon kapsamında hizmet sunacağı vurgulanan açıklamada, hastanenin, 827 adet sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıdığı ifade edildi.
Hastanenin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak hizmet vereceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgın ile mücadelede tanı ve tedavi için gerekli ventilatör, monitör, 128 kesit bilgisayarlı tomografi gibi tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan hastanede bir hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kovid-19 ilişkili yüksek kapasiteli ileri tanı laboratuvarının da hizmete girmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, talimatları ve Sağlık Bakanlığının oluruyla gerçekleştirilen hastane binamızın açılışında kıymetli katkılarından ötürü; İstanbul Valiliğine, İl Sağlık Müdürlüğüne, binanın güçlendirilmesine katkıda bulunan İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) bugüne kadar hastanemizde görev yapan idarecilerimize, akademisyenlerimize ve tüm personelimize teşekkür ederek tüm ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Üniversitesi, İstanbul, Pendik, Güncel
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