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Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

GAZİANTEP'te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı.

03.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:35 Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

GAZİANTEP'te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci saldırıyı kınadı.

Olay, yılbaşı gecesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Vehbi N. ve 2 oğlunun işlettiği ve o gün nöbetçi olan eczaneye gelen bir kişi reçetesini vererek ilaçlarını aldı. Eczaneden ayrıldıktan bir süre sonda tekrar eczaneye gelen bir grup Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesi ile saldırdı. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan eczacılar, kendilerine saldıran ismi öğrenilemeyen kişilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eczacılar Oda Başkanı İrfan Demirci, "Doktor tarafından yazılan ilacın eş değeri veriliyor. Eczacılar olarak eş değer ilaç vermede bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı da eş değer ilaç vermenin önünü açan politikalar güdüyor. Eczanede reçetede yazılan ilaçların aynısı olmadığı için eş değer olan ilacı veriyorlar. Sonra hasta yakınları yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle eczaneye ve çalışanlara şiddet uyguluyor. Burada kimsenin yaşamaması gereken olaylar yaşanıyor. Hastanede, poliklinikte,  sağlık ocağında, eczanede sağlık çalışanları sürekli şiddetle karşı karşıyalar. Bence sağlıkta şiddet bu ülkenin toplumsal bir sorunu. Sağlıkta şiddete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Eczanede saldırıya uğrayan arkadaşlar darp raporu aldı. Emniyette de gerekli şikayetlerde bulunacaklar. Biz de Eczacılar odası olarak eczacının yanında olacağız" dedi.



İrfan Demirci, Güncel

Kaynak: DHA

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