18.06.2019 11:20
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Muallim: "Türkiye ordusu ile çatışmak istemiyoruz"

Muallim: "Türkiye ordusu ile çatışmak istemiyoruz"

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Suriye ordularının çatışmasını istemediklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Suriye ordularının çatışmasını istemediklerini söyledi. Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Türk ordusuyla çatışmak istemiyoruz" dedi. Suriyeli Bakan, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum, ABD'nin Suriye, Çin, İran, Venezuela ve diğer ülkelere dayattığı ekonomik terörizm karşısında durmalı" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Türkiye, Güncel

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