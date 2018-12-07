Muammer Akgül Güven Tazeledi

Büro Memur-Sen Kırklareli
Şubesi birinci olağan genel kurulunda başkanlığa mevcut başkan Muammer Akgül seçildi.
Kentteki bir restoranda toplanan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Faaliyet, denetim ve disiplin kurulu raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.
Muammer Akgül ile Mustafa Akçan'ın listelerinin yarıştığı genel kurulda, 79 delegenin 52'sinden oy alan Akgül, tekrar şube başkanlığına seçildi.
Üyelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Akgül, Kırklareli'de hizmet kolunda aktif olan sendikalar arasında en fazla üyeye sahip olduklarını söyledi.
Sendikanın kurulmasının ardından her zaman kamu çalışanlarının yanında olduklarını ifade eden Akgül, "Kimsenin hak aramaya cesaret bulamadığı dönemlerde, kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirerek, sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yaptık. Büro Memur-Sen, milletinin yanında hak arama mücadelesine devam etmektedir. Memur-Sen Konfederasyonu olarak 1 milyonu aşan üye sayımız ile millet ve devlet menfaatlerimizi göz önünde bulundurarak kamu çalışanlarımızın sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
07 Aralık 2018 Cuma 12:19