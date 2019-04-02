Muammer Akın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURSA YILDIRIM belediye başkan adayı olan Muammer Akın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURSA YILDIRIM ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Muammer Akın isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURSA YILDIRIM adayı Muammer Akın kimdir? Bağımsız BURSA YILDIRIM adayı Muammer Akın yüzde kaç oy aldı?

Muammer Akın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURSA YILDIRIM belediye başkan adayı olarak gösterilen Muammer Akın YILDIRIM ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. YILDIRIM ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Muammer Akın adlı Bağımsız adayı toplamda 375 adet oy sayısına ulaştı.

Muammer Akın Kimdir?

Muammer Akın, 1 Haziran 1990'da Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Erzurum İspirli'dir. Esenevler Erdoğan Şahin İlkokulu'nda eğitimine başladı. 2006 yılında Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisidir.

2012 yılında Yenilenebilir Enerji, 2018 yılında Elektronik Atık Geri Dönüşüm alanlarında özel birer şirket kurdu. Orta düzeyde İngilizce bilen Akın, bekardır.

Muammer Akın, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı oldu.



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