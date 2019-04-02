Muammer Gül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE KAYNAŞLI belediye başkan adayı olan Muammer Gül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE KAYNAŞLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Muammer Gül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE KAYNAŞLI adayı Muammer Gül kimdir? BTP DÜZCE KAYNAŞLI adayı Muammer Gül yüzde kaç oy aldı?

Muammer Gül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE KAYNAŞLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Muammer Gül KAYNAŞLI ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. KAYNAŞLI ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Muammer Gül adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE KAYNAŞLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.