12 Mart 2019, 10:56
»»

Muammer Ketenci, Defilesinde Kalçasını Gösteren Hatice'ye Sitem Etti

Modacı Muammer Ketenci, şarkıcı Hatice'nin defilesinde kalçasını göstermesine "Görünce kafamdan vuruldum" diyerek sitem etti.

Şarkıcı Hatice, önceki gün sahneye çıktığı defilede transparan elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösterdi.

Muammer Ketenci, bugün telefonla bağlandığı canlı yayında defilesinde sahneye çıkan Hatice'ye sitem etti.

"HATİCE'NİN BU HAREKETİ YAPACAĞINI BİLMİYORDUM"

Ünlü modacı Muammer Ketenci, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hatice'nin kendi defilesinde kalçalarını göstermesine sitem eden Ketenci, şöyle konuştu: "Benim baş mankenim İpek Tanrıyar'dı. Hatice'nin bu hareketi yapacağını bilmiyordum. Ben sadece giydirip çıkarıyorum insanlar gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar.

"KAFAMDAN VURULDUM"

O hareketi yaptığını sonradan gördüm. Benim sosyal medyama bakanlar Hatice'nin paylaşıma çiçek gönderip harikasın demişler orada kafamdan vuruldum hepsini burada mahvettim. Böyle bir harekete siz nasıl harikasınız dersiniz dedim.

"HATİCE'Yİ KAÇ KERE İKAZ ETTİM"

Provaya geldiğinde Hatice'yi ikaz ettim kaç kere çünkü transparan bir elbiseydi. Elbiseler oynanıldığı anda Hatice'nin neler yapacağını biliyorsunuz o zıpır bir kız. Oda bana 'Muharrem Sen merak etme' dedi. Bunu gördükten sonra kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice bunu yapmak istiyorsa ne kadar söylesem de dinlemeyeceğini bilmem lazımdı.

"HATİCE'Yİ PODYUMA ÇIKARDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. "Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim" dedi. böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin."

İpek Tanrıyar, Hatice Çarpar, Magazin


YORUMLAR (17)
VAH: Sibel cani yillarca yedirmedinizmi oda aynisini yapiyor kimin kazanci nerden nasil geliyor devletimiz bu detaylari izlemeli
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
UMUT CEVİZCİ : Reklamın iyisi kötüsü olmaz Hatice sayesinde kaç gündür gündemdesin eğer bunları düşünüyor olsaydın profesyonel manken çıkarırdın Haticeyi değil
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
ENİŞTE: MAHSURDA DOLANDIRICI ÇIKTI
Yayından Kaldır
3 8
Cevap yaz
  • ASENA : Gecen dönem kendisi MHP den adaydi...ÜLKÜCÜ'dür...Terbiyesizlik etme !!!
    Yayından Kaldır
    1 0
  • KAYİNBİRADER : Bilip bilmeden İftira atmaya utanmiyormusun Enişte..Yeter ulan AYIP BEE
    Yayından Kaldır
    1 0
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın