Muammer Ulutürk Fotoğraf Sergisi Tantavi'de açıldı

Konya ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden fotoğrafseverleri buluşturan serginin açılışına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta katıldı. Sanatseverler sergiyi Cuma gününe kadar ziyaret edebilecekler.

Fotoğraf sanatçısı Muammer Ulutürk'ün 3. kişisel sergisi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu.Konyalı fotoğrafseverlerin yanısıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen fotoğraf dernekleri temsilcilerinin de katıldığı serginin açılışına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.

"TANTAVİ TÜM SANATÇILARIMIZ İÇİN İYİ VE EŞSİZ BİR FIRSAT OLDU"

Açılış öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan sanatçı Muammer Ulutürk, bu serginin kendisinin 3. kişisel sergisi olduğunu belirterek, serginin Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği siyah-beyaz fotoğraflardan oluştuğunu ifade etti. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin Konya'nın kültür hayatına önemli katkılar sunan bir mekan haline geldiğini kaydeden Ulutürk, "Hem Tantavi'nin çehresini bu denli güzel hale getirmek için emek verenlere, hem de bana ve diğer sanatçılar için kapılarını açan Başkan Mustafa Kavuş Beyefendi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "GÜZELLİKLERİ GÖREBİLMEMİZ İÇİN ZAMAN VE EMEKLERİNİ HARCAYAN TÜM SANATÇILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muammer Ulutürk isminin hem özel hem de eğitim hayatında özel bir yeri olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, "Bu sergide hocamın yanında olmak benim için mutluluk verici" şeklinde konuştu. Kendisinin de fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu ve çok sevdiğini belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Hocamla gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok yolculuğumuz oldu. Bu yolculuklarda hocam sayesinde bir fotoğraf sanatçısı için zaman ve ışığın ne denli önemli olduğunu gördük. Bir tek kare için ne denli emek harcadıklarına şahit olduk. Buradayer alan fotoğrafların sergide yer almak için uzun yolculuklar yaptığına tanık olduk. Dünyanın tüm güzelliklerini görmemiz için büyük çabalar harcayan tüm sanatçılarımıza bu emekleri için teşekkür ediyorum. Muammer Ulutürk hocama da 4. 5. ve daha nice sergileri nasip etmesini yüce Mevla'dan diliyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından fotoğraf sanatçısı Muammer Ulutürk, Başkan Mustafa Kavuş ve diğer misafirlere, sergide yer alan fotoğrafların hikayelerini anlatarak, fotoğraflar hakkında bilgilendirdi. Bilgilendirmelerin ardından moderatörlüğünü Abdullah Kasay'ın yaptığı söyleşiye geçildi. Tantavi Söyleşileri kapsamında her Cumartesi günü gerçekleştiren programların bu son halkasında Ulutürk, fotoğraf sanatının incelikleri ve kendisi hakkında merak edilenleri anlattı.