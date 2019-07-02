02.07.2019 15:52
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Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor'da

Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor

DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

DEMİR Grup Sivasspor , geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen kaleci Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Her konuda anlaşma sağlanan Muammer Yıldırım, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019 - 2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1990'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor altyapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu, 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Sivasspor daha önce kaleci Mamadou Samassa ve defans oyuncuları Marcelo Goiano ile Aaron Appindangoye'yi transfer etmişti.


- Sivas
Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya , Rıza Çalımbay , Kayserispor , Sivasspor , Spor

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