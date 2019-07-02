02.07.2019 15:52
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Muammer Yıldırım Sivasspor'da

Muammer Yıldırım Sivasspor

Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor , kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Sivasspor, geçtiğimiz sezon Kayserispor 'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz 'ın İstanbul 'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

14 Eylül 1990'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Muammer Yıldırım, futbola Türk Telekomspor alt yapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa ve defans oyuncuları Marcelo Goiano ile Aaron Appindangoye'yi renklerine bağlamıştı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Mecnun Otyakmaz , Kayserispor , Sivasspor , İstanbul , Spor

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