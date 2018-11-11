Muay Thai Açık Antalya
Kupası, 15 Kasım Perşembe günü başlayacak.
Muay Thai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Muay Thai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa
Muay Thai Federasyonunun (EMF) faaliyet programında yer alan turnuvada kuralar, 14 Kasım Çarşamba
günü Falez Otel'de çekilecek.
IFMA ve EMF'ye üye ülkelerin davet edildiği 18 Kasım Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda karşılaşmalar, Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.
Kupada 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık bin sporcu mücadele edecek.
Avrupa,Antalya
11 Kasım 2018 Pazar 11:30