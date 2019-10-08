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Muay Thai Dünya Şampiyonu Ceren Aras, Kaymakam Köksal'a ziyaret

Muay Thai Dünya Şampiyonu Ceren Aras, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.

08.10.2019 14:16Muay Thai Dünya Şampiyonu Ceren Aras, Kaymakam Köksal'a ziyaret
Muay Thai Dünya Şampiyonu Ceren Aras, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.
28 Eylül / 6 Ekim 2019 tarihleri arasında 65 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılan "Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonasında" 71 kg Üst Genç Bayanlar kategorisinde şampiyon olan Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Aras ve Muaythai Usta Öğreticisi Murat Kaya, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.
Kaymakamı Mutlu Köksal, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Köksal, genç sporcuya plaket takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

Antalya, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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