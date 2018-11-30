Muay Thai Sporcuları Müdür Arıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

30 Kasım 2018 Cuma 12:50



30 Kasım 2018 Cuma 12:50

Avrupa Muay Thai Kupasında madalya alan sporcular Müdür Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.Avrupa Muay Thai Kupası turnuvasına katılan ve 17 sporcu madalyaları ile birlikte Müdür Arıcıoğlunu ziyaret etti. Avrupa Muay Thai Kupası turnuvasına 2 altın, 2 gümüş 5 bronz toplamda 9 madalya ile turnuvaya damga vuran antrenör ve sporcular ziyarette Müdür Arıcıoğlu'na kulüp çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.Spor İl Müdürü Arıcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlıklı nesillerin yetişmesindeki ön koşulun spor olduğunu belirtip spora ve sporcuya ellerinden geldiğince desteklerini sürdüreceklerini ileterek önemli başarılar elde eden sporcuları kutladı. - BALIKESİR