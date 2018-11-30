Muay Thai Sporcularından Başkan Tutal'a Ziyaret

Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü Muay Thai Sporcuları Başkan Tutal'ı ziyaret etti.

Antalya düzenlenen39 ülkeden Bin 348 sporcunun katıldığı turnuvada Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü Muay Thai takımı 14 sporcu ile katıldı. Turnuvalara katılan sporculardan 6sı derece yaparak milli sporcu oldu.

Şampiyonaya katılan sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; Muay Thai sporunda kısa bir sürede sporcularımızın başarı elde etmesibizleri mutlu etti. Kendilerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Sert bir spor dalı. Spor insana özgüvenini getirir.Bu spor dallarımızda hem kişisel gelişim , hem de medeni cesaret noktasında enerjilerini doğal olarak kullanmaları iyi. Çocuklarımız enerjilerini bu şekilde gidermezlerse ya kavga edecek, birbirlerini yaralayacaklar yada kötü alışkanlıklar kazanacaklar. Bu nedenle Seydişehir Belediyesi olarak biz her zaman sporcularımızın yanındayız. Ben sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antrenör Serkan Yıldız; sporcularımızın ilçe dışında düzenlenen şampiyonalara katılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ilerleyen zaman diliminde sporcularımız daha büyük başarılara imza atacak "dedi.

Başkan Tutal,Seydişehir Belediyesi spor kulübü Muay Thaisporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayarak hediye verdi.