Haberler » Spor » Muaythai şampiyonlarından Hacıcaferoğlu'na ziyaret - Spor

Muaythai şampiyonlarından Hacıcaferoğlu'na ziyaret

Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonasında başarılı olan sporcular, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti.

25.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:34Muaythai şampiyonlarından Hacıcaferoğlu'na ziyaret
Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonasında başarılı olan sporcular, Gençlik ve İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti.
Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, kategorilerinde dünya şampiyonu olan Eylül Sultan, Zeliha Nur, Dilara Karabağ ile ikinci olan Ayşin Özkılıç ve dördüncü olan Şahan Elmas, İl Müdürü Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Hacıcaferoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, dünya şampiyonlarını makamında ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Bu sporcuların Antalya'nın gururu olduğunu dile getiren Hacıcaferoğlu, "Siz sporcuların misyonu çok büyük. Hepiniz bugünün çocukları, yarının geleceği olan yeni nesil için rol model olacaksınız. Nasıl ki Naim Süleymanoğlu bu ülkeye halter branşını tanıtıp sevdirdiyse her birinizin de aynı misyonu aynı ruhla taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.
Sporcuları tebrik eden Hacıcaferoğlu, hediye takdim etti.

Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya, Eylül, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:28 "Deprem Şehidi Öğretmen Alime Paşa Voleybol Turnuvası" sona erdi
16:27 Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak
16:26 FIBA, maç takviminde Avrupa Ligi ile çözüm arayışını sürdürüyor
16:26 Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
16:26 Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:18 Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:32:24