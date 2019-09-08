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Muaythai Zafer Kupası başladı

Şehzadeler Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 11. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Muaythai Federasyonu destekleriyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisiyle başladı.

08.09.2019 11:01 Muaythai Zafer Kupası başladı
Şehzadeler Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 11. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Muaythai Federasyonu destekleriyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisiyle başladı.

Manisa'da b yıl 11.'si düzenlenen Zafer Kupası müsabakalarına Manisa, İzmir, Muğla, Balıkesir, Amasya, Kütahya, Uşak, Bolu, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa illerinden toplam 300 sporcu olmak üzere İtalya'dan da 1 sporcu yer aldı. Atatürk kapalı spor salonunda düzenlenen törende Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi alkış alırken, protokol üyeleri tarafından hakemlere hediyeler verildi. Ardından da sporculara ve sporsevelere geleneksel hale gelen mesir saçımı yapıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her yıl büyük coşkuyla düzenledikleri Zafer Kupası'nın Türkiye Şampiyonası havasında geçtiğini belirterek, "Müsabakalara katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak spora desteğimiz artarak devam edecek" dedi. Manisa olarak muaythaiye önem veren bir şehir olduklarının altını çizerek Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in destekleriyle Muaythai Eğitim Merkemizi açtık. Burada milli sporcularımız yetişiyor. Tesislerimiz dolu dolu. Bakanlığımız, tesisleşme anlamında büyük projeleri hayata geçirdi. Tesisleşme sorunumuz yok. Spora katılan birey sayısını ne kadar çok artırırsak, o kadar huzurlu bir ülke oluruz. Her yıl heyecanla organize ettiğimiz turnuvamıza katılan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törene Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Şakir Bayramoğlu, Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış katıldı. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Şehzadeler, Türkiye, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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