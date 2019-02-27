Muaythaiciler Antalya'da Gururumuz Oldu

Şampiyonaya 61 ilden 1269 sporcu katıldı. Müsabakalarda ilimizi temsil eden muaythaiciler, 2 altın, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı. Genç Bayanlarda Sudenaz Karataş (Turgutlu Muaythai Spor Kulübü), Genç Erkeklerde Atakan Delikan (Şehzadeler Belediye Spor Kulübü) Türkiye Şampiyonu olurken, Genç Bayanlarda Damla Dinçer (Şehzadeler Belediye Spor Kulübü), Büyük Bayanlarda Gülce Özdenli (İl Gençlik Spor Kulübü), Reyhan Başçı (Seçilmiş Spor Kulübü), Genç Erkeklerde Melih Kodat (Seçilmiş Spor Kulübü), Uğur Elleş (Şehzadeler Belediye Spor Kulübü), Yusuf Çelik (Turgutlu Muay Thai Spor Kulübü), Büyük Erkeklerde Dursun Şenocak (Turgutlu Muaythai Spor Kulübü) Türkiye 3. sü oldu.

"BU BAŞARILAR MİLLİ TAKIMDA DA DEVAM EDECEK"

Dereceye giren sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Muaythaicilerimiz, zorluk seviyesi çok yüksek bir şampiyonada göğsümüzü kabarttı. Başarılarıyla bizleri gururlandırdılar. İnanıyorum ki bu başarılar, milli takımda da devam edecek. Uluslararası müsabakalarda Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettireceklerinden şüphemiz yok. Bakanlığımızın öncülüğünde spora ve sporcuya desteğimiz sürecek. Sporcularımızı ve onlara emek veren antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler