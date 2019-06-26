26.06.2019 01:56
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Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe Bursa'da konser verdi

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe müzikseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe müzikseverlerle buluştu.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu 'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Zeki Müren ve Müzeyyen Senar 'ın eserlerini birlikte söyleyen sanatçılar sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Konserin sonlarına doğru Abacı ve Tepe'nin düeti müzikseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Abacı ve Tepe uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
Bursa , Gökhan Tepe , Muazzez Abacı , Güncel

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