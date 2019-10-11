Muazzez Ersoy'dan dolgu dudak modasına ilginç benzetme: Traktör lastiği

Türk müziğinin usta isimlerinden Muazzez Ersoy, 2. Sayfa programında son dönemlerde popüler olan estetik ve dolgu dudaklar hakkında konuştu. Yüzünde herhangi bir estetik olmadığını söyleyen Ersoy, dolgu dudak modasıyla alakalı yaptığı benzetmeyle herkesi güldürdü.

"TRAKTÖR LASTİĞİ GİBİ BİR DUDAĞA RAZI DEĞİLİM"

Muazzez Ersoy,Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sunucuların estetik ve dudak dolgusu hakkında soruları üzerine konuşan Muazzez Ersoy, "Estetiğe ihtiyaç hissedersem olur. Güldüğüm ve konuştuğum zaman yüzümdeki çizgilerin, mimiklerin ortaya çıkması benim hoşuma gidiyor. Dudaklarım da bir şey yok. Kalın dudaklar traktör lastiği. Öyle bir dudağım olmadı için mutluyum. Doğuştan dudakların büyük olması başka bir şey. İri dudaklı olmak için traktör lastiği gibi bir dudağa ben razı değilim." dedi.