10 Mart 2019, 10:29
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Muazzez Ersoy, Konser Afişinde Lady Gaga'ya Benzedi

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy'un konser afişi, sosyal medyada oldu. Ersoy, verdiği poz ile ABD'li şarkıcı Lady Gaga'ya benzetildi.

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden olan Muazzez Ersoy da photoshop mağduru oldu. Sanatçı Muazzez Ersoy'un konser afişi sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, 60 yaşındaki Ersoy'un fazla photoshop nedeniyle Lady Gaga'ya benzediğini yazdı.

"FOTOŞOKUN AYARI KAÇINCA"

Lady Gaga- Muazzez Ersoy benzetmesi yapan isimlerden biri de müzik yazarı Mehmet Tez oldu.

Tez, sosyal medya hesabından Muazzez Ersoy'un konser afişini paylaşıp, 'Fotoşokun ayarı kaçınca Lady Gaga olmuş' dedi.

Lady Gaga, Muazzez Ersoy, Magazin


YORUMLAR (6)
BLABLA: Muazzes daha guzel kusura bakma gakguk gaga
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HEM KENDÎSÎ HEM SESÎ GÜZEL: Bırakın bu şuna, buna benziyor komplekslerini ! Muazzez Ersoy yaşına rağmen lady gaga''dan Çok daha guzel, bakımlı ve çekicidir. . Ayrıca doğal guzelligi ve zerafeti vardır.
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ERCAN: biz vatandaşlarda işi gücü bırakıp bu gagaya nasılda benziyo hayretler içinde kaldık napsak acaba hayretler derneğimi kursak
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SON SÖS ...: Çakma Amerikalılar :) :) :)
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SON SÖS ...: amada atınız ha :) Amerikalılar Avrupa Kökenli genelde ...Türkler Asya kökenli nasıl benzetiniz.. Hayret :)
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