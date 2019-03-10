Muazzez Ersoy, Konser Afişinde Lady Gaga'ya Benzedi

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden olan Muazzez Ersoy da photoshop mağduru oldu. Sanatçı Muazzez Ersoy'un konser afişi sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, 60 yaşındaki Ersoy'un fazla photoshop nedeniyle Lady Gaga'ya benzediğini yazdı.

"FOTOŞOKUN AYARI KAÇINCA"

Lady Gaga- Muazzez Ersoy benzetmesi yapan isimlerden biri de müzik yazarı Mehmet Tez oldu.

Tez, sosyal medya hesabından Muazzez Ersoy'un konser afişini paylaşıp, 'Fotoşokun ayarı kaçınca Lady Gaga olmuş' dedi.