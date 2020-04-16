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Muazzez Ersoy ve Kutsi'den unutulmayacak yorum

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konukları; Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy ile Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Kutsi olacak.

16.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:59
Muazzez Ersoy ve Kutsi'den unutulmayacak yorum

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konukları; Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy ile Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Kutsi olacak. İki sanatçı konser yayını öncesinde canlı yayına bağlanacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınlarıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserlerin yayınları ve öncesinde yaptıkları canlı bağlantılarla hayranlarıyla buluşuyor.

Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy ve Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Kutsi, 16 Nisan akşamı 21.30'da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Sanatçılar, 2019 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen konseri ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Canlı yayınla da bir araya gelecek olan sanatçılar, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Muazzez Ersoy&Kutsi'nin ardından önümüzdeki günlerde Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey&Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki&Rafet El Roman, Mustafa Keser&Muazzez Abacı konser ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muazzez Ersoy, Kutsi, Güncel
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