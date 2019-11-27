Muazzez Ersoy Zihinsel Engelli Sıdıka'nın hayalini gerçekleştirdi

34 yaşındaki Sıdıka Ünal, ailesiyle birlikte Tokat'ta yaşayan bir ailenin 4 kızından biri. 20 yıldır Muazzez Ersoy'u seven, fotoğraflarını biriktiren ve o fotoğraflarla konuşan Sıdıka Ünal'ın bu sevgisi geçtiğimiz hafta medyada yer buldu. Ersoy'la bağlantıya geçen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Dernekleri Başkanı Bülent Gürpınar, Sıdıka ve ailesini İstanbul'a getirdiler. TRT Müzik ekranındaki canlı yayınında Muazzez Ersoy'u ağlayarak izleyen Sıdıka Ünal, program sonunda da Muazzez'ine kavuştu.

Sıdıka, sıkı sıkı sarıldığı Muazzez Ersoy'un yanında anın tadını çıkardı.

Muazzez Ersoy:"Sıdıka'nın beni çok sevdiğini öğrendim, daha doğrusu beni de ikinci annesi olarak sevdiğini öğrendim. Tokat'tan buraya kadar benim için geldi... Bu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün de burada Sıdıkam; inanılmaz keyifliyiz ikimizde. Onun sevgisini biliyorum; sevgi kelimelerle anlatılmaz, kalemlerle anlatılmaz, sayfalara sığmaz, onu anlayabiliyorum" dedi.

Sıdıka Ünal'ın annesi Firdevs Ünal ise "Kızımı programınıza davet ederek, ağırlayarak çok mutlu ettiniz.Çok sevindi, mutluluktan ağladı. Tarif edemem yıllardır yaşadıklarımızı. Resimlerinize bakıp bakıp ağlıyor ve resimlerinizle konuşuyor" dedi.