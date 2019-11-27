Haberler » Güncel » Muazzez Ersoy Zihinsel Engelli Sıdıka'nın hayalini gerçekleştirdi - Haber

Muazzez Ersoy Zihinsel Engelli Sıdıka'nın hayalini gerçekleştirdi

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi.

27.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34Muazzez Ersoy Zihinsel Engelli Sıdıka'nın hayalini gerçekleştirdi

34 yaşındaki Sıdıka Ünal, ailesiyle birlikte 'ta yaşayan bir ailenin 4 kızından biri. 20 yıldır Muazzez Ersoy'u seven, fotoğraflarını biriktiren ve o fotoğraflarla konuşan Sıdıka Ünal'ın bu sevgisi geçtiğimiz hafta medyada yer buldu. Ersoy'la bağlantıya geçen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Dernekleri Başkanı Bülent , Sıdıka ve ailesini İstanbul'a getirdiler. TRT Müzik ekranındaki canlı yayınında Muazzez Ersoy'u ağlayarak izleyen Sıdıka Ünal, program sonunda da Muazzez'ine kavuştu.

Sıdıka, sıkı sıkı sarıldığı Muazzez Ersoy'un yanında anın tadını çıkardı.

Muazzez Ersoy:"Sıdıka'nın beni çok sevdiğini öğrendim, daha doğrusu beni de ikinci annesi olarak sevdiğini öğrendim. Tokat'tan buraya kadar benim için geldi... Bu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün de burada Sıdıkam; inanılmaz keyifliyiz ikimizde. Onun sevgisini biliyorum; sevgi kelimelerle anlatılmaz, kalemlerle anlatılmaz, sayfalara sığmaz, onu anlayabiliyorum" dedi.

Sıdıka Ünal'ın annesi Firdevs Ünal ise "Kızımı programınıza davet ederek, ağırlayarak çok mutlu ettiniz.Çok sevindi, mutluluktan ağladı. Tarif edemem yıllardır yaşadıklarımızı. Resimlerinize bakıp bakıp ağlıyor ve resimlerinizle konuşuyor" dedi.


Muazzez Ersoy, Eyüp Eroğlu, Gürpınar, Tokat, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:03 Dişleri çekildikten sonra ölen Durmuş Ay'ın eski eşinden 'seyyar dişçi apseli 5 dişini...
17:02 Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor
17:02 MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı
16:57 KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:03:21