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MUBA Çikolata açıldı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar'a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.

19.07.2019 15:39 MUBA Çikolata açıldı
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar'a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.

Camikebir mahallesi Maarif caddesinde bulunan işyerinin açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlı, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Dualarla açılışı yapılan işyerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Oda Başkanı Aydemir; "Bugün şekerleme, çikolata işletmesinin açılışını yaptık. Ülkemiz zor ve sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu süreçte esnafımız her zaman ülkesinin, devletinin yanında. Ülkemiz üzerinde çok oyunlar oynandığı için bizler üreterek ve istihdam sağlayarak ülkemize destek veren esnaf kuruluşuyuz. Oda olarak her zaman üyelerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarında beraber çalışmalar içerisindeyiz. Bugün Kayserimize gerçekten marka olabilecek işletme açıldı. Cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İşyerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışa katılanlar daha sonra işyerini gezerek bilgi aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Melikgazi, Başpınar, Kayseri, Ekonomi

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