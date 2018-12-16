Mübadelede Girit'ten İzmir'e İlk Adım" Etkinliği

Lozan
Antlaşması ile Girit'ten mübadeleyle Anadolu'ya zorunlu göç edenlerin torunları, atalarının anavatanda karaya ilk ayak bastıkları yer olan Urla
ilçesindeki Karantina Adası
'nda buluştu.
Osmanlı döneminde 1823 yılında kurulan ve 1950 yılına kadar deniz yoluyla Anadolu'ya gelişlerde, o dönem yaygın olan bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için gemi mürettebat ve yolcularının sağlık kontrolünden geçirildiği ve gerekli sterilizasyon, tedavi işlemlerinin yapıldığı yer olan Karantina Adası'ndaki Tahaffuzhane, İzmir
Giritliler Derneği'nce 7. kez düzenlenen etkinlikle Giritli mübadillerin torunlarının buluşmasına sahne oldu.
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar
, etkinlikte yaptığı konuşmada, Giritli Türk mübadillerin 95 yıl önce yaşadıkları hüzünlü göçü anmak ve anılarını tazelemek için bir araya geldiklerini söyledi.
Dünyada ayakta kalmayı başarmış tescilli tek Tahaffuzhane'nin ilçelerinde olduğunu belirten Uyar, "Bizler bu tarih kokan yerimizi her zaman müze olarak görmek istedik. ve ne mutlu bize ki Türkiye
Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğümüzden müjdeli haber geldi. Karantina Adamız ve Tahaffuzhanemiz bir müze olarak kapılarını açacak. Proje, ihale ve restorasyon sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını umut ediyoruz." dedi.
Tahaffuzhane Müdürü Turgut Yılmaz
da 16 taşınmazın bulunduğu Karantina Adası ve tarihi Tahaffuzhane binasının restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl başlamasının planlandığını ifade etti.
Restorasyon süreciyle Tahaffuzhane binasının da müze olma sürecinin başlayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tahaffuzhane her yıl artarak ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yıl gruplar halinde 6 bin kişi burayı ziyaret etti. İlerleyen zamanlarda bu sayının çok daha fazla olacağından eminiz. Bu yıl yetkililerimiz Hırvatistan Dubrovnik
'teki Zupa Dubrovacka Adaları Tahaffuzhanesi'ni ziyaret etti. Dört duvar içinde tavşanların gezdiği tahaffuzhaneyi gördükten sonra buranın önemi daha da öne çıktı."
İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur ise Karantina Adasına gelip, Tahaffuzhane önünde etkinlikler yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.
Mübadele döneminde Türkiye'ye 7 yaşında dönen şimdi ise 100 yaşında olan Giritli Nusret İzmit
de mübadele ederek kendilerini ana topraklarına getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ü bir kez daha rahmetle andığını aktardı.
Etkinlikte, Yarımada Giritliler Derneği, Buca Belediyesi
Halk Oyunları ve Ege Üniversitesi
Girit Halk Dansları gösterileri gerçekleştirdi.
Tören, 95 yıl öncesinde yaşananları anmak üzere denize karanfil ve çelenk bırakılmasıyla sona erdi.
Urla,Karantina Adası,İzmir
16 Aralık 2018 Pazar 17:33