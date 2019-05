Mübarek cuma günü mesajı ve Kadir Gecesi mesajı 2019! En anlamlı cuma mesajları!

Müslümanlar için bayram olarak kabul edilen cuma günü geldi çattı. Bugün Müslümanlar için bayram olarak kabul edilen cuma gününün yanı sıra da bu gece Kadir Gecesi. Vatandaşlar bu önemli ve anlamlı günü kutlamak için internette cuma mesajı, cuma mesajları, cuma mesajları resimli ve Kadir Gecesi mesajları aramaları yapıyor. Biz de sizin için haberimizde tüm bu mesajları topladık.

DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, Hazreti Muhammed ve Âline her vakit, her an ve her durumda, diğer tüm rahmet ettiğin kullarınki kadar, hatta Senden başkasının bilemeyeceği sayıda kat kat salat eyIe! Hiç şüphesiz Sen dilediğini yapansın. Cuma'mız mübarek olsun.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Uğrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydınlık kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesajı okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. (Amin)

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym) Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi) Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

KADİR GECESİ MESAJLARI – KADİR GECESİ SÖZLERİ

Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir geceniz ve Cumanız mübarek olsun…

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabb'i bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin…

Tüm İslam aleminin ve siz değerli Dostlarım CUMANIZ ve KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN. Rabb'im tekrarına eriştirsin inşallah…

Mübarek Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını dilerim…

Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde kibri, öfkeyi, küslüğü bir kenara bırakalım dua edelim, sadece kendimize değil tüm kardeşlerimize dua edelim. Affedilenlerden olalım inşallah.

Kuranın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size ve ailenize bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Gecenin mübarek olsun.

Bu gece saadet gecesi olsun mümin kardeşlerim. İyilik gecesi, tevazu gecesi, günahlara tövbe edip Rabbe yalvarış gecesi olsun. Dualarda buluşalım. Kadir gecemiz mübarek olsun.

Kadir gecesine ulaştı bu biçare. Rabb'e yalvar yakar af dile. Bu günün sabahı tertemiz affolunmuş kullarından eyle. Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ne büyük bir gün geldi, Kadir gecesi Rabb'im tüm günahlara tövbe ettim kapına geldim boş çevirme ellerimi ya Rab. Amin.

Ben sensiz çaresiz bir kulum ya Rab sulanmayan bir çiçek, çölde kalmış bir aslan.. Sana aç, sana susuz. Tertemiz kıl bu gece beni. Amin. Kadir gecemiz mübarek olsun.

Tövbe et kardeşim böylesine mübarek bir günü boş geçirme. Rabb'ine sığın ve af dile. Hayırlı Kandiller.

Böylesine mübarek bir günde Kadir gecemizde dualarımızda askerlerimize, şehit ve gazilerimize de yer verelim inşallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Rabb'im tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Dua et diyor Rabb'in iste benden ey kulum diyor. İnsanoğlu Rabb'ine kulak ver ve İstiğfar et, dile Rabb'inden ne varsa gönlünde. Var mıdır bu geceden daha mühim bir gece.

Dünya telaşını bırak bir kenara. Rabb'ine yönel ondan iste. Kadir gecemiz mübarek olsun.

Bu gece öyle bir gün ki kardeşlerim günahların affedildiği, ertesi sabaha tertemiz uyandığın bir gün. Yeter ki tüm samimiyetinle aç Rabb'ine ellerini, tövbeni içten yap ki affedilenler kervanına katıl sende. Kadir gecemiz mübarek olsun.

"Sevdası yüce"

"Gönlü nur"

"Aşkı Muhammed"

"Şuuru Tevhid"

"Rehberi Kuran"

"Yolu İslam"

"Ey güzel insan"

Dualarınız kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun.