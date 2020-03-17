MÜBARİZ MANSİMOV TUTUKLANDI (1)
İstanbul DHAFETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
17.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:41
İstanbul DHA
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:-------Adliyeden görüntü-Mansimov arşiv
Kaynak: DHA
Etiketler : Mübariz Mansimov, İstanbul, DHA, Güncel
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