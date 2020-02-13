Mücadele çalışmalarına 1000 personel 310 iş makinesi ve araç katılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi kar yağışının ilk başladığı andan itibaren sahada aralıksız çalışıyor.

Kent genelinde 24 saatten fazladır teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve araç, 1000 personel, 117 ekiple karla mücadele ediyor. Karla mücadele çalışmaları ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yapılıyor.

Kent merkezinde yol açma, kar küreme, kaldırım temizleme, üst geçit temizleme çalışmalarının yanı sıra tuzlama ve solisyon çalışmaları da yapılıyor. 17 bin ton tuz stoğu yapan Büyükşehir Belediyesi kentin yüksek bölgeleri olan Beydağı, Yavuz Selim, Kentsel Dönüşüm Evleri, Yamaç, Kernek, Çöşnük, Konak, Yıldıztepe, Çamurlu Mahallelerinde önlemlerini artırmış durumda.

Kent genelinde kar kalınlığı 47 cm. ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde. Malatya genelinde 506 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, 200 yakın mahalle yolunu ulaşıma açmasına rağmen, açılan yollar tekrar tekrar kapanıyor. Gün içerisinde mahalle yolları birkaç defa açmak zorunda kalan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her yerde çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkın da bilgiler verdiler.

Malatya genelinde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın bütün yollarını açık tutabilmek için ekiplerimiz geceden beri canla başla çalışıyor. Kent merkezimizde ana caddelerimiz başta olmak üzere her yerde çalışmalarımız devam ediyor. Kent merkezimizin güneyindeki mahallelerde bu çalışmaları sık sık tekrarlıyoruz. Hastane yolları, Beylerderesi Viyadüğü, altgeçitler ve ana caddelerde tuzlama ve solüsyon çalışmalarını hiç aksatmadık. Bu çalışmalarımızı 310 iş makinesi ve araç, 1000 yakın personelle yapıyoruz. İlçelerimizde ve yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Ekiplerimiz her yerde çalışıyor. Dün gece Doğanşehir 'de kapanan ve karayollarının yetişemediği Sugeçidi bölgesini ekiplerimiz açtı. Yine gece ekiplerimiz zor şartlar altında birçok hastaya ulaşmayı başardı. Yolda kalmış birçok insanın imdadına yetişti. Doğanşehir ekibimiz yoğun yağışlarda bir kaza atlattı. Can ve mal kaybımız yok. Kar berekettir, günlük yaşantımızı aksatsa da olumsuz bir tablo şuan yok. Tabi açtığımız birçok yolda tekrar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz hem bugün, hem gece, hemde yarın çalışmalara devam edecekler. Gece demeden gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Açılan yollar tekrar tekrar kapanıyor

Yoğun kar yağışının bu akşama kadar devam edeceğinin altını çizen Malatya Valisi Aydın Baruş, "Dün gece itibariyle bazı şehirlerarası yollarda problemler oluştu. Doğanşehir'de gece saatlerinde buzlanma nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışı olmadı. Tuzlama çalışmalarından sonra yol ulaşıma açıldı. Şuanda Malatya-Adıyaman yolu kontrollü bir şekilde trafiği işliyor. Darende yolumuzu kısa bir süre sonra ulaşıma açacağız. Hekimhan-Sivas yolu ulaşıma açık, Elazığ-Malatya yolu ulaşıma açık. Pütürge-Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapalıydı. Şuan tek yönlü olarak açık. Ağır vasıtaların çıkmasına izin verilmiyor. Adıyaman Sincik yolu ile Çelikhan yolu ulaşıma kapalı. Malatya'da 506 mahalle yolu şuan ulaşıma kapalı. Ekiplerin açtıkları yollar yoğun yağışlardan tekrar tekrar kapanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çok zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Özellikle şehirlerarası yolları kullanmasınlar. Kar lastiği ve zincir tertibatı olmadan hiç çıkmasınlar. Acil ve sağlık hizmetlerimizde bir aksama yok. Acil vakalara karşı bir helikopteri hazır tutuyoruz. Okullarımızı bugün tatil ettik. Gece buzlanma bekliyoruz. Yarın içinde ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağız. Bu çalışmalarda yer alan arkadaşlar çok fedekarca çalışıyorlar. Geceden beri ayaktalar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.