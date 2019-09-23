Haberler » Spor » Haber

"Mücadeleden memnunuz"

TFF 1. Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Berabere kalsak da alkışlanacak bir takım haline geldik.

23.09.2019 10:22
TFF 1. Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Berabere kalsak da alkışlanacak bir takım haline geldik. Mücadeleden memnunuz." dedi.
Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyete çok yaklaşmalarına rağmen son dakikalarda kaçırılan pozisyonların ardından beraberlikle yetindiklerini söyledi.
Yeni teknik direktörleri Hakan Kutlu'nun takıma olumlu katkı yaptığını belirten Usta, "Futbolcular özverili şekilde mücadele etti. Berabere kalsak da alkışlanacak bir takım haline geldik. Mücadeleden memnunuz. Bundan sonraki süreçte seri galibiyetlere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Usta, takımın gün geçtikçe daha iyi hale geleceğine işaret ederek, "Hedefimizden sapmış değiliz. Liderle aramızda 8 puan fark var. Bu fark çok değil. Her takım birbirini yenebilir. Giresunspor'un ilk 6'da yer alması için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:17 Süleyman Atlı: "Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu"
12:16 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
12:15 Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz
12:15 Altay, kupada tur arıyor
12:15 Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı
12:12 Mecnun otyakmaz: iyi bir sezon bizi bekliyor
12:11 Pütürge Belediyespor bu hafta da maça çıkmaz ise ihraç edilecek