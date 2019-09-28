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Mücahit Avcı kimdir? CHP'li Mücahit Avcı kimdir?

Mücahit Avcı kimdir? Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çekici bir mesaj atan Mücahit Avcı, sokak ortasında darp edildiği iddiası ileri sürüldü. Yaşanan gelişme sonrası Mücahit Avcı kimdir ve CHP'li Mücahit Avcı kimdir gibi sorular akıllara geldi.

28.09.2019 13:54Mücahit Avcı kimdir? CHP'li Mücahit Avcı kimdir?

Mücahit Avcı geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin düşme anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca Ülkücülerin sert tepkisine neden olmuştu. Mücahit Avcı'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerde yerden yatan kişi darp edildi. Olay sonrası Mücahit Avcı kimdir, Mücahit Avcı nereli sorularının cevabı merak edildi.

MÜCAHİT AVCI KİMDİR?

Mücahit Avcı, CHP Gençlik Kollarında yönetici ve CHP'nin sosyal medya çalışmalarını yöneten isimdir. Sosyal Medya Danışmanı, Yazar, CHP 2014 İstanbul Yerel Seçim Kampanyası Sosyal Medya Direktörü Mücahit Avcı, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyasında ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Genel Merkezin dikkatini üzerine çekti.
Avcı uzun süredir CHP parti içi iletişim geliştirme ve koordinasyonu arttırma adına gönüllü gençlerle projeler üretmektedir.
Mücahit Avcı 24 Haziran 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hür Dava Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.

Mücahit Avcı

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Mücahit Avcı, Gündem, Politika, Güncel

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