Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Mücbir' sebeplerin 'kanıt' koşuluyla ev kirasına yansıması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni tedbir paketine göre, 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadarki süreçte iş yeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle kira sözleşmeleri feshi edilemeyecek, bu durum tahliye sebebi olamayacak.

26.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:09
'Mücbir' sebeplerin 'kanıt' koşuluyla ev kirasına yansıması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni tedbir paketine göre, 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadarki süreçte iş yeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle kira sözleşmeleri feshi edilemeyecek, bu durum tahliye sebebi olamayacak. Kararın yalnızca iş yeri kiralarını kapsadığına dikkat çeken Avukat Cevat Kazma, ev kiralarını mevcut mücbir sebepten ödeyemediğini kanıtlayan kiracıların da bu kapsama girebileceğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan ve birçok düzenlemeler içeren yeni torba paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre, 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadarki süreçte iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, bu durumun yalnızca iş yeri kiralarını kapsadığına dikkat çekerek, AVM dahil birçok yüksek ücretli kira ödenen yerlerin de bu kapsamda olduğunu söyledi.

Hem dünya genelinde hem Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını belirten Cevat Kaza, "Birçok firma, Koronavirüs salgını nedeniyle hedeflerini tutturmada güçlük çekiyor. Yeni tedbir paketi, piyasadaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kiralarını ödemekte zorlanan şirketler ve işyerleri için oldukça isabetli bir karar" diye konuştu.

Cevat Kazma, kiraların daha sonra ödeme aşamasında, sözleşmelerdeki faizin işletilemeyeceğini de vurguladı.

"Konutlarda da geçerli olabilir"

Bu kararın konutları kapsamadığını söyleyen Cevat Kazma, "Yeni tedbir paketindeki bu karar konutları kapsamasa da, kiralarını ödeyemeyen kişiler bu durumun mücbir sebepten kaynaklandığını kanıtlayabilirlerse, onlara karşı da fesih ve tahliye yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için, kiracıların ev sahibine yazılı bir bilgilendirme yapmasının gerekli olduğunu açıklayan Kazma, aksi takdirde ilerleyen süreçte bu durumu bildirdiğini yasal olarak kanıtlamakta zorlanabileceğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››'Mücbir' sebeplerin 'kanıt' koşuluyla ev kirasına yansıması - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Koronaya meydan okuyor! Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor Ekonomi
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Ekonomi
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Ekonomi
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:33: Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi 12:32: Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda - Ekonomi 12:32: Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Ekonomi 12:31: 12 milyar TL yatırımla Tuzla'ya Biyoteknoloji Vadisi geliyor - Ekonomi 12:28: Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 11:53: Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti - Ekonomi 11:24: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:50: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:31: Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler