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Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar

ABD'de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

27.08.2019 19:38 Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar
ABD'de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

Olay, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Avianne & Co isimli ünlü mücevher mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon dolar değerinde takı çaldı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların silahlarla mağazaya girdiği ve mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdığı; diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttuğu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü.

Yerel medyaya konuşan mağaza çalışanları, "Bizleri ölümle tehdit ettiler" dedi.

Polis, soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Soyguncuların mağazaya girişi
-Çalışanın ellerini kaldırması
-Diğer odada masanın altına eğilerek silahını çeken soyguncu
-Soyguncunun silahını çalışanlara doğrultması
-Çalışanın dizlerinin üstüne çökme anı



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: DHA

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