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Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı

Türk mücevherat sektörüne yön veren markalar, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda önemli bir karara imza attı. Altınbaş, Ariş Pırlanta, Atasay, Koçak Gold, Lizay, Roberto Bravo ve Zen Pırlanta'nın aralarında yer aldığı sektörün önemli markaları çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için çalışma saatlerini kısaltma kararı aldı.

18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:05

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan eyaletinde başlayıp dünyayı etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle Türkiye 'de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kamuoyunu aydınlatan açıklamaları neticesinde Türk mücevherat sektörünün güçlü temsilcileri de ortak karar alarak çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

ÇALIŞMA SAATLERİ 12.00-20.00 SAATLERİ ARASINA ÇEKİLDİ

Mağazaların açılış saati 10.00'dan 12.00'ye kaydıran markalar, kapanış saatlerini ise 22.00'dan 20.00'ye çekti. Söz konusu markalar Türkiye'de faaliyet gösterdiği tüm il ve ilçelerde geçici bir süreyle sadece 12.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

AVM'LERİN KAPATILMASINI DESTEKLİYORLAR

Zincir mücevher markalarının yöneticileri yaptıkları açıklamada çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, bu sebeple virüse karşı mağazalarda alınan antibakteriyel bir ortama ve kişisel hijyene yönelik tüm tedbirlerin yanı sıra gün içi çalışma saatlerini 12 saatten 8 saate çektiklerini belirttiler. Sektöre yön veren markaların temsilcileri hükumetin alacağı kararlar doğrultusunda AVM'lerin geçici bir süre için tamamen kapatılmasının gerek çalışanlar gerekse ziyaretçiler açısından daha sağlıklı olacağını düşündüklerini ve bu yönde atılacak adımları destekleyeceklerini ifade ettiler.

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Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

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