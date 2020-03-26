Mucize 10 süper besin

Sağlıklı beslenmeye yönelik duyarlılık sofraya konan gıdalarda daha seçici davranılmasını beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlarca 'süper besin' olarak anılan 10 yiyeceği ve özelliklerini derledik.Açai üzümüAnavatanı Güney Amerika. Zayıflatıcı özelliğe sahip olması, dünyanın birçok ülkesinde hızla popüler olmasını sağladı. Yüksek antioksidan oranıyla ciltteki kırışıklıkları önlediği belirtiliyor. Sağladığı enerji ve güç nedeniyle sporcular tarafından da tercih ediliyor.AvokadoBarındırdığı yüksek orandaki doymamış yağ, iyi huylu kolesterol olan HDL'yi yükseltirken, LDL denen kötü huylu kolesterolün seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Kalp-damar sisteminin korunmasını sağlar. İçerdiği birçok vitamin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilde ve saça iyi gelir. Sağlıklı bir sinir sistemini destekler.Chia tohumuYüksek protein oranıyla dikkat çeken Chia tohumu aynı zamanda Omega-3 ve Omega-6 yağ asidi ihtiva ediyor. Chia tohumu, 5 bin yıl önce Maya ve Aztekler için en önemli besin kaynağıydı. Hiçbir tadı olmayan Chia tohumu puding ve jöle haline getirilerek ya da yoğurtların, tatlıların veya salatanın üzerine serpiştirilerek tüketiliyor.Kurt üzümüBağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı kan basıncını korumaya yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Enerji ve dayanıklılık sağlar. Cildi gençleştirir. Gözün görme işlevini arttırır. Göz hastalıkları riskini azaltır.Kara lahanaVitamin açısından oldukça zengindir. 100 gram kara lahana, günlük C Vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. Ayrıca A Vitamini ile demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir.Yaban mersiniİçinde bulunan antioksidan maddeler iltihap önleyicidir. Eski Yunan ve Romalılardan beri bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Açai üzümüne kıyasla kalori oranı düşüktür. Yağ içermez. Gençleştirici (anti-aging) etkiye sahiptir.ZencefilIsıtıcı ve yatıştırıcı özellikleriyle sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkili olur. Kan dolaşımını uyarır. İltihap gidericidir. Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Taze zencefil acıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Isıtıcı özelliği kuruyken daha yoğundur.ZerdeçalHint safranı olarak da bilinen zerdeçalın ana vatanı Güney Asya'dır. Köri tozunun temel öğelerindendir. Hazmı kolaylaştırır, ödem attırır. Kolesterol seviyesini düşürür. Güçlü antioksidan etkiye ve iltihap sökücü özelliğe sahiptir.BademGün içinde atıştırılan birkaç badem açlık ataklarını önler. Kalbe iyi gelir. Şeker hastası (Tip 2 diyabet) olma riskini düşürür. Alzheimer'a karşı korur. Avokado gibi yüksek miktarda "tekli doymamış yağ" içerir.KinoaEn iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alır. Tam protein kategorisindedir. Vücudun gereksinim duyduğu tüm amino asitleri içerir. Antioksidandır. Gluten içermez. Mineral bakımından zengindir.(c)DW/HF/NH/HS

Kaynak: Deutsche Welle