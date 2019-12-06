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"Mucize 2 Aşk" filminin ekibi tam kadro İzmir galasına katılacak

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği "Mucize 2 Aşk" filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum'da yapılacak.

06.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:36
Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği " 2 Aşk" filminin galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum'da yapılacak.

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde, yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum yine önemli bir filmin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği "Mucize 2 Aşk" filminin galası, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İzmir Optimum'da gerçekleşecek.

Fikret Kuşkan, Şenay Gürler gibi usta oyuncuların yanı sıra Biran Damla Yılmaz, Mert Tura genç oyuncuların yer aldığı filmin galasında oyuncular önce ziyaretçilerle bir söyleşide buluşacak. Ünlü oyuncular ardından da, hayranlarıyla hep beraber filmi izleyecek.

filmin büyük bölümü Yeni Foça'da çekildi

Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan filmin çekimlerinin önemli bölümü Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleşirken, 60'lı yıllarda geçen film için o döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Filmde 7 bin kostüm hazırlandı ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı. - İZMİR

Mahsun Kırmızıgül, Murat Tokat, Mucize, İzmir, Magazin

Kaynak: İHA

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