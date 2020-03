'MUCİZE' ADI VERİLEN SAHİPSİZ YARALI AT, TEDAVİ ALTINDA

ARNAVUTKÖY'de kış aylarında sokağa terk edilen mahalledeki kadınların bir süre baktığı at, Avcılar 'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) da sağlığına kavuşturuldu. Üniversitede tedavisi süren ata ' Mucize ' ismi verildi.

Arnavutköy , Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki çimenlik alanda bakımsızlık, açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düşen atlardan birine geçen ay, mahalledeki kadınlar sahip çıktı. Mahalleli kadınlar soğuk havada aç ve susuz halde bitkin düşen atlara ot ve su taşıyarak hayatta tutmaya çalıştı. Yaralı, bakımsız ve hasta at İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından alınarak, Avcılar'daki İÜC Veterinerlik MYO'na getirildi.

"İLK GÜNKÜ HALİNİ GÖRÜNCE YAŞAMASI 'MUCİZE OLUR' DEDİKLERİ İÇİN ADINI 'MUCİZE' KOYDUK"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, 'Mucize' kabilinden yaşama tutunan, tedaviye olumlu yanıt verdiği için yaşlı kısrağa 'Mucize' ismi verdiklerini söyledi. Öğretim görevlisi Kurban, Arnavutköy'de sahipleri tarafından terk edilen, günlerce bir mahalledeki arazide yatan ata sahip çıkarak, besleyip, su ihtiyacını gideren, köpeklerden koruyan, kendilerine getirilmesine vesile olan Selma Bostancı'ya teşekkür etti. İbrahim Kurban, şöyle dedi:

"Belediye tarafından Veteriner MYO'ya ulaşımı sağlandı. Biz de bu atı sahiplendik. 'Mucize' ilk geldiğinde çok kötü durumdaydı, ayağa kalkamıyordu. Aşırı beslenmesiz ve susuz kalmıştı, bitap düşmüştü. İlk başta genel durumunu toplamaya yönelik tedaviye başladık. Sol arka ayağını iplerle bağlamışlar, bir de bacağına inşaat teli girmiş. Hala aksaklıkları, sakatlığı devam ediyor. Tedavisinin büyük bölümünü atlatmış olsak da fizik tedavi ve birtakım ilaçları kullanmaya devam ediyoruz. Atçılık ve binicilik kulübümüz var. Veteriner Fakültesi ile bizim Atçılık ve At Antrenörlüğü bölümü öğrencilerimiz ile birlikte takip ve tedavisini sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız, ilk günkü halini görünce yaşaması 'Mucize olur' dedikleri için adını 'Mucize' koyduk. 'Mucize'nin bundan sonra gezip, rahat otlayabileceği bir hayatı olması lazım. Çünkü ne binilebilecek, ne yük çekebilecek bir at. Bundan sonra bizimle beraber, ömrünü tamamlayacak. Öğrenci arkadaşlarımız 'Mucize'nin beslenmesinden sorumlu. İleri yaşta olduğu için diş problemi de var. Yemini ıslatarak veriyoruz. Belli ölçülerde fizik tedavileri, yürütülmeleri var. Öğrencilerimiz, sabahtan akşama kadar Mucize ile ilgili. Çok sakin, uysal bir hayvan."

ATI GETİREN SELMA BOSTANCI'YA TEŞEKKÜR

İÜC Veterinerlik MYO Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, hayvanlara kötü davrananların görüldüğünü hatırlatırken, Arnavutköy'de oturan Selma Bostancı'nın 'Mucize' için günlerce su ve yem taşıyarak onunla ilgilenmesi ve sesi olması, bir şekilde onu kendilerine ulaştırılmasını sağlamasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Kurban, "Aslında Mucize'nin mucizevi bir şekilde yaşamasını sağlayan ve ilk adımı atan Selma hanımdır. Selma hanım dilediği zaman Mucize'yi görmeye gelebilir. İstediği zaman onunla vakit geçirebilir. İyi konumda olduğunu gelip burada kendi gözleriyle de görebilir" dedi.

Tedavisi süren at ile ilgilenen öğrencilerden Melike Gezici de, 'Mucize' çok sevimli, sevgi dolu, sakin bir at. Onu tımar ediyoruz, düzenli yürüyüşler yaptırıyoruz. Gitgide iyiye gidiyor. Geldiğinde çok mutsuzdu, şu an gerçekten çok keyfi, iştahı yerinde. Enerjisi yerine gelmeye başladı. Ot yemeyi, dışarıda dolaşmayı seviyor" dedi.

