Mucize Doktor 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ali Vefa ilk defa baloya katılıyor

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ali Vefa, Nazlı'nın isteği üzerine ilk defa bir baloya katılıyor. Ali Vefa ile Nazlı arasındaki ilişkiyi anlayan Doktor Ela'nın sözleri ise fragmana damga vuruyor.

NAZLI, ALİ VEFA'YI BALOYA DAVET EDİYOR

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un 15'inci yeni bölüm fragmanı da FOX TV tarafından yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Nazlı, Ali Vefa'yı baloya davet eder. Ali Vefa ise, "O kadar müzik, ışık insan arasında nasıl yapacağım? Ben yapamam" diyerek olumsuz yanıt verir. Bunun üzerine Nazlı'nın "Sensiz olmaz" sözlerine Ali Vefa, "Benden önce nasıl yapıyordunuz?" diyerek yanıt verir.

"HERKES GİBİ DAVRANAMIYORSUN, PANİKLİYORSUN"

Ali Vefa ile konuşan Doktor Ela'nın, "Herkes gibi davranamıyorsun. Endişeleniyorsun, panikliyorsun. Ve seni öyle görmesini istemediğin biri var. Eğer istersen ne kadar değişebileceğine kendin bile inanamazsın" sözleri fragmana damga vuruyor.