Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Betüş, hastaneden kaçıyor

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 19. bölümü 23 Ocak Perşembe günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ferman ve Ali Vefa Betüş'ün ameliyat olması için elinden geleni yapıyor. Betüş'ün ameliyat olması için hastane yönetimini karşısına alan Ferman, "Küçücük bir kızdan bahsediyorum. Bir kaç tane rakam yüzünden ölecek. Betüş ölecek" diyerek tepki gösteriyor.

DONÖRÜN ABLASI OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Fragmanın sonunda donörün ablası olduğunu öğrenen Betüş, hastaneden kaçıyor. Betüş'ün hastaneden kaçtığını öğrenen Ali Vefa ve Ferman büyük bir şok geçiriyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi. Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak, boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.