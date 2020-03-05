Mucize Doktor 24. bölüm izle. Mucize Doktor full bölüm izle. Mucize Doktor 24. bölüm detayları?

Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren beğenerek takip ediliyor. Dizinin en son bölümü sizlerle...

MUCİZE DOKTOR 24. BÖLÜM NE OLDU?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz'i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.

MUCİZE DOKTOR DİZİ OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman (Onur Tuna)

Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Tanju (Murat Aygen)

Demir (Fırat Altunmeşe)

Açelya (Hayal Köseoğlu)

Selvi (Bihter Dinçel)

Güneş (Korhan Herduran)

Adil (Reha Özcan)