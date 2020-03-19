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Mucize Doktor 27. Bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor 26. Bölüm full izle!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor 26. bölümüyle sizlerle. 27. Bölüm fragmanı haberimizde.

19.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:59
Mucize Doktor 27. Bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor 26. Bölüm full izle!

MUCİZE DOKTOR 27. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 26. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 26. BÖLÜM NE OLDU?

Tanju, Ali'nin kafasını karıştıranın Nazlı'yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

MUCİZE DOKTOR DİZİ OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman (Onur Tuna)

Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Tanju (Murat Aygen)

Demir (Fırat Altunmeşe)

Açelya (Hayal Köseoğlu)

Selvi (Bihter Dinçel)

Güneş (Korhan Herduran)

Adil (Reha Özcan)

Etiketler : Taner Ölmez, Gündem , Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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