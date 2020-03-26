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Mucize Doktor 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor 27. bölüm full tek parça izle!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor 27. bölümüyle sizlerle. 28. Bölüm fragmanı haberimizde.

26.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:55
Mucize Doktor 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor 27. bölüm full tek parça izle!

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MUCİZE DOKTOR 27. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 27. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali'nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorundadır.

MUCİZE DOKTOR DİZİ OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman (Onur Tuna)

Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Tanju (Murat Aygen)

Demir (Fırat Altunmeşe)

Açelya (Hayal Köseoğlu)

Selvi (Bihter Dinçel)

Güneş (Korhan Herduran)

Adil (Reha Özcan)

Etiketler: Taner Ölmez, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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