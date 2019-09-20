Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor son bölüm izle

Mucize Doktor 2. son bölümüyle ekranlara geldi. Taner Ölmez'in down sendromlu bir doktoru canlandırdığı Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gördü. Yayımlanan fragmanda, Ali başarısızlıkları konusunda Adil hocayı suçlar. Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı, son bölüm…

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FULL İZLE…

3. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanda: Ali, kalp rahatsızlığı bulunan bir hastaya, tedavisi hakkında bilgi verirken ekranlara geliyor. Nazlı ise Ali'ye, aklına her geleni hemen söylediğini ifade ediyor. Ali bu durumun iyi mi kötü mü olduğunu sorarken Nazlı, bunun iyi bir şey olduğunu açıklıyor.

Adil hoca Ali ile görüşme yaparak, insani ilişkilerini geliştirmesini öneriyor. Tabi doktor Ali, bunun ne anlama geldiğini sorgular.

Öte yandan kalp rahatsızlığı olan hasta Ferman'ın kontrolündeyken yaşamını yitirir. Bu durum Ali'nin uyumasına engel olur ve gözleri önünde ölen hastanın etkisinde kalır. Kendinden geçmiş bir halde oradan oraya giden Ali, Adil'i suçlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrana gelen son bölümde: İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali'yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman'ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali'ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz'le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.