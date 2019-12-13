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Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor'un 15'inci bölüm fragmanı yayınlandı. Yasemin Özilhan'in dahil olduğu dizide Doktor Ela ile Ferman arasında gerilim yaşanıyor. Öte yandan Doktor Ela'nın diziye gelmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

13.12.2019 07:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:01

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Doktor dizisi, dün akşam 14'üncü bölümle ekrana geldi. Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda yıllar önce Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan diziye dahil oldu. Yıllar sonra diziye dahil olan Yasemin Özilhan ise ilk sahnesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin 15'inci yeni bölüm fragmanında ise Doktor Ela ile Ferman arasında beklenmedik bir gerilim yaşanıyor.

FERMAN, ELA'YA MEYDAN OKUYOR

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un 15'inci yeni bölüm fragmanı da FOX TV tarafından yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye gelen Doktor Ela ile Ferman arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Doktor Ela'nın sözleri karşısında Ferman'ın "Meydan okumaları severim" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Doktor Ela ile tanışan Ali Vefa ise "Bugün ikiniz de benim hocamsınız. Hanginizi sözünü dinleyeceğim?" deyince Ferman tepkisini ortaya koyarak "Bugüne kadar hocan kimse onun" diyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yıllar önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Mucize Doktor ile setlere geri döndü. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Mucize Doktor'da konuk oyuncu olması sosyal medyada da gündem oldu. Mucize Doktor'un son bölümünde Doktor Ela'nın hastaneye geldiğini gören sosyal medya kullanıcıları yaşadığı heyecanı da Twitter hesabından paylaştı.

İşte Doktor Ela için yapılan bazı paylaşımlar:

Mucize DoktorMucize Doktor'da Kıvılcım, Güneş ile Gülin arasındaki ilişkiyi öğreniyor

Mucize DoktorMucize Doktor'da büyük sürpriz! Doktorlar'ın yıldız ismi Ela diziye dahil oldu

Mucize Doktor dizisine dahil olan Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan sosyal medyayı salladı

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