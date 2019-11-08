Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen ve konusuyla birçok kesimden takdir toplayan fenomen dizi Mucize Doktor'un son bölümüne, dizinin en önemli karakteri Otizmli Ali Vefa'nın sözleri damga vurdu.

KURUL KARŞISINA ÇIKTI

Reytingleri alt üst eden ve Taner Ölmez'in muhteşem oyunculuğuyla beğeni topladığı dizinin son bölümü yine nefes kesti. Mucize Doktor'un 7 Kasım Perşembe ekrana gelen son bölümünde, Ali markette yaşanan olay ve tıp dergisine kapak olmasının kurul karşısına çıktı. O anda zor anlar yaşayan Ali Vefa'yı ise Ferman kurtardı. Ali, Ferman'a teşekkür etmek için odasına girdiğinde beklemediği haber karşısından adeta yıkıldı.

FERMAN'IN SÖZLERİ ALİ'Yİ KURTARDI

Kurul odasına giren Ferman'ın "Suç bende. Ali'yi markete ben gönderdim. Ayça Hanım'ın üstüne de ben saldım. Ameliyata ikna etmesi için elinden ne geliyorsa yapmasını söyledim. Ali Bey geldiğinden beri kaç kişinin hayatını kurtardı ama niye kimse bunlardan bahsetmiyor? Üstüne gelinecek biri varsa o kişi benim, Ali değil. Girmemiz gereken ciddi bir ameliyat var. Bilmenizi isterim ki Ali'siz yapamam." sözleri dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ODASINA GİTTİ

Doktor Ali Vefa bu adımdan sonra teşekkür etmek için heyecan ve mutlulukla Ferman'ın odasına girdi. Ali, minnetini dile getirdiği anlarda yerinde duramazken Ferman'ın verdiği bir haber karşısında hayal kırıklığına uğradı.

ALİ'Yİ YIKAN AN

Ali'nin "Ben inanılmaz derecede mutluyum ve sizinle konuşursam mutluluğum daha da artacak. Siz beni kurulun karşısında kurtardınız. Bir şey söylemeyecek misiniz?" demesi üzerine Ferman'ın "Seni patoloji bölümüne gönderiyorum. Teşhis koymakta çok iyisin. Rotasyon çok önemli ve herkes için iyi olacak." sözü karşısında yıkıldı.

"NEDEN BENİ SEVMİYORSUNUZ?"

Ferman'ın "Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Hocamın gitmesine bir kez engel oldum ama ikinciye olamayabilirim. Patolojide kimse şikayet etmeyecektir kısa sürede sevdirirsin kendini" sözleri Ali'yi çok üzdü. Cerrahi asistan olmak isterken patolojiye gönderildiğini öğrenen Ali ise, "Neden beni sevmiyorsunuz. Herkes herkesi olduğu gibi kabulleniyor, bir tek ben, neden bir tek ben? Neden beni sevmiyorsunuz, ben size hayranım ama siz neden beni istemiyorsunuz? Ben de sizi sevmeyeceğim." sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.