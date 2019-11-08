Haberler » Magazin » Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın 'Neden beni sevmiyorsunuz?' sözleri duygulandırdı - Magazin

Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı

FOX TV'nin başarılı dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın Ferman'a "Herkes herkesi olduğu gibi kabulleniyor; bir tek ben, neden bir tek ben? Neden beni sevmiyorsunuz, ben size hayranım ama siz neden beni istemiyorsunuz? Ben de sizi sevmeyeceğim" demesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

08.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:48

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen ve konusuyla birçok kesimden takdir toplayan fenomen dizi Doktor'un son bölümüne, dizinin en önemli karakteri Otizmli Ali Vefa'nın sözleri damga vurdu.

KURUL KARŞISINA ÇIKTI

Reytingleri alt üst eden ve Taner Ölmez'in muhteşem oyunculuğuyla beğeni topladığı dizinin son bölümü yine nefes kesti. Mucize Doktor'un 7 Kasım Perşembe ekrana gelen son bölümünde, Ali markette yaşanan olay ve tıp dergisine kapak olmasının kurul karşısına çıktı. O anda zor anlar yaşayan Ali Vefa'yı ise Ferman kurtardı. Ali, Ferman'a teşekkür etmek için odasına girdiğinde beklemediği karşısından adeta yıkıldı.

FERMAN'IN SÖZLERİ ALİ'Yİ KURTARDI

Kurul odasına giren Ferman'ın "Suç bende. Ali'yi markete ben gönderdim. Ayça Hanım'ın üstüne de ben saldım. Ameliyata ikna etmesi için elinden ne geliyorsa yapmasını söyledim. Ali Bey geldiğinden beri kaç kişinin hayatını kurtardı ama niye kimse bunlardan bahsetmiyor? Üstüne gelinecek biri varsa o kişi benim, Ali değil. Girmemiz gereken ciddi bir ameliyat var. Bilmenizi isterim ki Ali'siz yapamam." sözleri dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ODASINA GİTTİ

Doktor Ali Vefa bu adımdan sonra teşekkür etmek için heyecan ve mutlulukla Ferman'ın odasına girdi. Ali, minnetini dile getirdiği anlarda yerinde duramazken Ferman'ın verdiği bir haber karşısında hayal kırıklığına uğradı.

ALİ'Yİ YIKAN AN

Ali'nin "Ben inanılmaz derecede mutluyum ve sizinle konuşursam mutluluğum daha da artacak. Siz beni kurulun karşısında kurtardınız. Bir şey söylemeyecek misiniz?" demesi üzerine Ferman'ın "Seni patoloji bölümüne gönderiyorum. Teşhis koymakta çok iyisin. Rotasyon çok önemli ve herkes için iyi olacak." sözü karşısında yıkıldı.

"NEDEN BENİ SEVMİYORSUNUZ?"

Ferman'ın "Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Hocamın gitmesine bir kez engel oldum ama ikinciye olamayabilirim. Patolojide kimse şikayet etmeyecektir kısa sürede sevdirirsin kendini" sözleri Ali'yi çok üzdü. Cerrahi asistan olmak isterken patolojiye gönderildiğini öğrenen Ali ise, "Neden beni sevmiyorsunuz. Herkes herkesi olduğu gibi kabulleniyor, bir tek ben, neden bir tek ben? Neden beni sevmiyorsunuz, ben size hayranım ama siz neden beni istemiyorsunuz? Ben de sizi sevmeyeceğim." sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın

Taner Ölmez, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ALİ: SAÇMA SAPAN TÜRK DİZİSİ HEPSİ SAÇMA
Yayından Kaldır
2 17
Cevap yaz
MUCİZE: Saçma sapan bence herkesin izleyip bir şeyler kazanması gereken bir dizi. Organ nakli nedir ne değildir. neden gereklidir ? Ve en önemlisi de Otizmli olmak nedir ne hisseder? Bunları öğreniyorsunuz. Çukuru yada bir çok sacma dizileri değil bunun seyredilip öğrenilmesi lazım. . !!
Yayından Kaldır
1 0
VARLIĞIN SEBEPSİZ: ÇUKURU VADİYİ İZLEMEYE DEVAM ET
Yayından Kaldır
8 3
ATMACA: Türk dizisi değil. hatta orjinal farklı bir dizidir.
Yayından Kaldır
5 1
ADINIZI YAZIN: nasıl güzel bir dizisin sen
Yayından Kaldır
10 3
Cevap yaz
NESLİ: muhteşem bir dizi
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
15:23   Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı
14:39   10 Burda AVM'de 'Interstellar Uzay Sergisi'
14:40   Kadir İnanır'ın sanat hayatı belgesel oluyor
14:25   Kadınlara özel proje
14:25   Esaretin Bedeli Anadolu turunda
15:23   Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı
14:06   Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu
12:57   Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri
12:20   "Murat Boz" sorusu Hadise'yi çileden çıkardı: Saygısızlık bu!
12:05   Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:50:38