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Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğdu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor'da Nazlı ve Ali Vefa arasında duygusal anlar yaşandı. Ali Vefa kendisine sarılarak duygularını anlatan Nazlı'nın gözyaşlarının boynuna değmesiyle "Yapamam" diyerek koşarak uzaklaştı.

14.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:12

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Doktor, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Ali Vefa'ya duygularını açıklamak isteyen Nazlı hiç beklemediği bir yanıt alınca büyük şaşkınlık yaşadı.

ALİ'NİN SÖZLERİ NAZLI'YI AĞLATTI

Mucize Doktor son bölümde Ali Vefa'ya olan duygularını artık saklayamayan Nazlı içini dökmek istedi. Ali Vefa ise Nazlı'ya "Arkadaşım olmamı istedin peki arkadaşın olacağım. Pek beceremiyorum ama alışırım herhalde. Sen üzülme, arkadaş diyorsan arkadaş. Ben seni sevmemeye çalışacağım" dedi. Bu sözler karşısında gözyaşlarına boğulan Nazlı ise Ali Vefa'ya sarılarak ağladı. Nazlı'nın "Bırakma ne olur Ali şimdi değil" sözleri dikkat çekti. Ancak Ali Vefa, Nazlı'nın gözyaşlarının boynuna gelmesiyle rahatsız oldu ve sarılmayı bıraktı. Ali Vefa "Hayır yapamayacağım" diyerek Nazlı'nın yanından uzaklaştı.

MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın başrollerini oynadığı Mucize Doktor'un 23. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin 20 Şubat akşamı yayınlanacak olan bölümünde Beliz ve Adil Hoca, Ferman'a doğum gününde büyük bir sürpriz hazırlıyor. Ferman'ı ikna ederek geri getirme görevi de Ali Vefa'ya düşüyor. Ali'nin ısrarlarına dayanamayan Ferman, bir restorana girince neye uğradığını şaşırıyor. Diğer yandan ise Ali Vefa, Nazlı konusunda Adil Hoca'ya içini dökerek, "Sanırım Nazlı'ya bazı şeyleri asla veremeyeceğimi kabullendim" itirafında bulunuyor.

Mucize DoktorMucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor

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Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğdu

Mucize, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ECE:bu dizi hiç beğenmiyorum FİNAL yapın.
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AVNİ:SELAM BEN AVNİ URFALIYIM
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DERİN:Nazlının sürekli sürekli zırlamasından fenalık geldi niyetin neyse söyle neden üzüyosun çocuğu sümüklü salak
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